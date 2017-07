Ανακοίνωσαν Μίλερ οι Πέλικανς (pic)

Επιστροφή στο ΝΒΑ και τους Πέλικανς για Ντάριους Μίλερ!

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου φόργουορντ, ο οποίος είχε φορέσει ξανά την φανέλα της τη διετία 2012-14.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Μπάμπεργκ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 95 ματς, ενώ στην Euroleague είχε 10.9 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

#Pelicans sign Darius Miller! https://t.co/U05nmzY71R

Welcome back to the Big Easy, @DmillerKY! pic.twitter.com/vwH8SaLW5l

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 27 Ιουλίου 2017