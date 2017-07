O Πάνκο αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό το 2012 και στη συνέχεια δόθηκε στη Μάλαγα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τον Τζέιμς Γκιστ. Στα 39 του χρόνια ο Αμερικανός φόργουορντ (2μ.06) συνεχίζει το μπάσκετ ενώ η νέα σεζόν θα τον βρει στη Μοντερέι, την οποία οδήγησε πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Μεξικό.

Andy Panko extended one more season in Monterrey Mexico after making them champions for first time in history of club #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 27 Ιουλίου 2017