Τεράστια πρόταση από Κίνα ο Μοτεγιούνας (pic)

Ο Μοτεγιούνας αγωνίστηκε σε 34 ματς με τη φανέλα των Νιου Όρλεανς Πέλικανς όμως εξήγησε πως είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη, σε περίπτωση που δεν βρει το συμβόλαιο που θέλει στο ΝΒΑ.

Πλέον στο παιχνίδι για την απόκτησή του μπήκε και η Κίνα αφού ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας αποκάλυψε ότι ο 26άχρονος φόργουορντ έχει δεχτεί πρόταση 1.5 εκ. δολαρίων από ομάδα της CBA!

Donatas Motiejunas received $1,5m offer from China. Also, has NBA teams offers for a minimum salary so far, solid interest from Europe

