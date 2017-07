Το κανάλι του ΝΒΑ έφτιαξε ένα video για να παρουσιάσει τα 15 clutch shots της σεζόν, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.

Πολλοί προσπάθησαν να πάρουν την κορυφή, ο Ντουράντ την άγγιξε, όμως δικαιωματικά αυτή ανήκει στον Ουέστμπρουκ και στο νικητήριο τρίποντο από το... σπίτι του κόντρα στους Νάγκετς.

Aπολαύστε το TOP 15

The Top 15 most clutch shots from the 2016-2017 @NBA season! pic.twitter.com/YHFBq6V9f5

— NBA TV (@NBATV) 27 Ιουλίου 2017