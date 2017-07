Από το NCAA στη Γαλατάσαραϊ ο ΤJ Κλάιν (pic)

Ο Κλάιν ανακοίνωσε στο Twitter τη συμφωνία με την «τσιμ-μπομ» ενώ ολοκλήρωσε την κολεγιακή καριέρα του με το Ρίτσμοντ έχοντας 18.5 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Μάλιστα είναι γιος της πρώην παίκτριας του WNBA και νυν ασίσταντ κόουτς των Σακραμέντο Κινγκς, Νάνσι Λίμπερμαν.

Excited to announce I have signed my first professional contract! I will be playing with @GSBasketbol next year! Istanbul..here i come pic.twitter.com/GtQ17yax5Y

— Teej (@tjcline6) 26 Ιουλίου 2017