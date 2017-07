«Στους Καβαλίερς ο Ρόουζ!» (pic)

Οι Καβαλίερς δυναμώνουν στη θέση του πόιντ γκαρντ, αφού συμφώνησαν για μονοετές συμβόλαιο (2.1 εκατ. δολάρια τον χρόνο) με τον Ντέρικ Ρόουζ σύμφωνα με το «Vertical».

O Αμερικανός γκαρντ συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κλίβελαντ, έκανε τα ιατρικά τεστ που απαιτούνται και πλέον θα είναι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Έτσι οι «ιππότες» φαίνεται πως βρήκαν τον άνθρωπο που θα παίζει στη θέση «1» την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο σε περίπτωση που φύγει ο Ίρβινγκ.

Τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 18 πόντους, 4.4 ασίστ και 3.8 ριμπαουντ με τη φανέλα των Νικς σε 64 παιχνίδια.

