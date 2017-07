Θρηνούν οι Λέικερς για τον «θρυλικό» Κούντλα!

Ο άνθρωπος που οδήγησε τους Λέικερς πέντε φορές στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ δεν είναι πια στην ζωή.

Ο Τζον Κούντλα, που κάθισε στον πάγκο των «Μινεάπολις Λέικερς» για 12 χρόνια (1947-59) και τους οδήγησε πεντάκις στην κορυφή (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών και η ομάδα του Λος Άντζελες εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια.

Ο «θρυλικός» κόουτς ολοκλήρωσε την καριέρα του στο ΝΒΑ στα 42, για να προπονήσει το κολέγιο της Μινεσότα, στο οποίο έπαιξε μπάσκετ, ενώ ήταν προπονητής και των Γκόλντεν Γκόφερς από το 1959 έως το 1968.

The Lakers family is sadden by the passing of our original coach, John Kundla. Our thoughts are with his family and friends. https://t.co/RJKRssIAUJ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 23 Ιουλίου 2017