Συνεχίζει στην Κίνα με 1.8 εκατομμύρια ο Φριντέτ!

Ο 28άχρονος Αμερικανός γκαρντ έπαιξε πέρσι στους Shanghai Sharks, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της regular season στην κινεζική CBA έχοντας 37.6 πόντους με 52.5% στα δίποντα, 8.2 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 1.6 κλεψίματα σε 41 αγώνες. Μάλιστα πέτυχε 73 πόντους στην ήττα της ομάδας του στη δεύτερη παράταση από τους Zhejiang Guangsha Lions με 135-132! Ο Φριντέτ, λοιπόν, με... προϋπηρεσία στους Κινγκς, τους Μπουλς, τους Πέλικανς και τους Νικς αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Sharks αντί 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων!

The Shanghai Sharks are bringing back China's scoring king Jimmer Fredette on a deal in $1.8M range, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 23 Ιουλίου 2017