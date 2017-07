Μιλάει με την Μπάμπεργκ ο Κουίνσι Μίλερ (pic)

Ο σοβαρός τραυματισμός που τον ταλαιπώρησε τη περσινή σεζόν του απέτρεψε να δείξει τις δυνατότητές του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Κουίνσι Μίλερ αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται στην Γερμανία προκειμένου να συζητήσει κατ' ιδίαν με τον Αντρέα Τρινκιέρι για το ενδεχόμενο να υπογράψει στην Μπάμπεργκ.

Euroleague free-agent Quincy Miller arrived in Bamberg to audition for Andrea Trinchieri and BBL champions, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 22 Ιουλίου 2017