Διπλή ανακοίνωση με Κάρτερ και Κρέιμερ η Λιέτουβος! (pics)

Ο Κάρτερ είχε περάσει και από το πρωτάθλημα της Basket League έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ρεθύμνου, Πανιωνίου, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Αντίστοιχα ο Κρέιμερ αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Όλντενμπουργκ.

BC "Lietuvos rytas" signed a one year deal with shooting guard Marc Antonio Carter. Last year in Poland he averaged 12,2 pts per game. pic.twitter.com/AFrtQ4B7em

— BC Lietuvos Rytas (@BC_LRytas) 22 Ιουλίου 2017