«Δένει» τον Αλεξέι Σβεντ η Χίμκι!

Ο 28χρονος γκαρντ αποτελούσε μεταγραφικό στόχο μεγάλων ομάδων, αλλά δεν πάει πουθενά, καθώς ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2020!

Alexey @Shved23 will stay in @Khimkibasket. New agreement between the club and the player has been signed till the end of season 2019/2020! pic.twitter.com/btrIxt9wm7

— BC Khimki (@Khimkibasket) 21 Ιουλίου 2017