Στην Μπάγερν ο Μάτσβαν! (pic)

Ο Σέρβος φόργουορντ αλλάζει... γειτονιά και θα περάσει τα επόμενα 2 χρόνια του στην Γερμανία. Ο Μάτσβαν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπάγερν Μονάχου και μετά από δύο σεζόν, όπου φόρεσε την φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, και πλέον θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του του Τζόρτζεβιτς.

Την περσινή σεζόν στην Euroleague μέτρησε 10 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε 22.2 λεπτά συμμετοχής.

#FCBB signs Serbian Power Forward Milan #Macvan (27) to a two-year deal until 2019. Welcome to Munich, Milan! pic.twitter.com/iZ70P6D8ya

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 21 Ιουλίου 2017