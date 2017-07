Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια οικογενειακή φωτογραφία του Μάικ Κόνλεϊ η οποία τραβάει την προσοχή, αφού ο πιτσιρικάς γιος του είναι ξανθός, με γαλανά μάτια.

Αυτό έφερε κάποια σχόλια στα οποία απάντησε με εξαιρετικό τρόπο ο παίκτης των Γκρίζλις.

Απλά απολαυστικός!

Mr. Nice Guy Mike Conley at it again. He stayed with his wife after she cheated on him and had another man's baby pic.twitter.com/OdgC5KgGSg

— Turf Talk Boys (@Turf_Talk_Boys) 18 Ιουλίου 2017