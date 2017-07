Ο Λαμπισιέρ συνάντησε τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή! (vid)

Σε ηλικία 13 ετών και ύστερα από δυνατό σεισμό στην Αϊτή, ο παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του.

Ένας κάτοικος της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς μαζί με τον πατέρα του, κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους απεγκλωβίσουν.

Το βίντεο της επίσκεψής του στην Αϊτή «ανέβασαν» στο twitter οι Σακραμέντο Κινγκς.

Skal is reunited with the man who helped his father search for him through the rubble after the 2010 earthquake. pic.twitter.com/uF4WOLFkHZ

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 20 Ιουλίου 2017