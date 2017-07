Το scouting report του Οσμάν! (vid)

To hoopshype έφτιαξε ένα video στο οποίο αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και το στυλ παιχνιδιού του Τσεντί Οσμάν, ο οποίος θα αγωνίζεται στους Καβαλίερς την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο video, ο Τούρκος είναι πολύ επικίνδυνος όταν τρέχει στο transition, ενώ είναι ιδιαίτερα αθλητικός κάτι που τον βοηθάει σε άμυνα και επίθεση.

Επιπλέον επισημαίνεται το ποσοστό του στα τρίποντα τη σεζόν που μας πέρασε στην Euroleague, το οποίο φτάνει το 34%, ενώ η τονίζεται η αδυναμία τους στον δημιουργικό τομέα.

Who is this Cedi Osman the Cavaliers just signed? pic.twitter.com/dUro81iJhg

— HoopsHype (@hoopshype) 20 Ιουλίου 2017