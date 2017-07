«Στους Σέλτικς ο Λάρκιν!» (pic)

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, ο Αμερικανός point guard που απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό, γυρίζει την πλάτη στα 6,3 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να δοκιμάσει εκ νέου την τύχη του στο ΝΒΑ!

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί τρία χρόνια στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς, τους Νικς και τους Νετς έχοντας κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,2 ασίστ σε 202 παιχνίδια.

Euroleague star PG Shane Larkin is leaving $6.3 million on the table while betting on himself in NBA comeback deal with Boston.

— David Pick (@IAmDPick) 20 Ιουλίου 2017