Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε περάσει και πάλι από τα ιταλικά γήπεδα, αφού είχε φορέσει τη φανέλα της Φορλί τη σεζόν 2013-14.

Έκτοτε μετακόμισε στη Γαλλία όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε Ορτέζ, Ντιζόν και μέχρι πέρυσι στη Σαλόν-Ρεμς.

OFFICIAL: we have signed @TyCain1. All together saying #WelcomeTyler #GOVARESE pic.twitter.com/732HCLiHkV

— Pallacanestro Varese (@PallVarese) 20 Ιουλίου 2017