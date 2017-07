Από τη Χάποελ στην Λιέτουβος ο Πίτερσον (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ δεν υπολογιζόταν από τον Φώτη Κατσικάρη στη Χάποελ και γι' αυτόν τον λόγο δεν προχώρησε η ομάδα σε ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Πίτερσον συμφώνησε με τη Λιέτουβος Ρίτας και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βίλνιους.

Η απόκτηση του 32χρονου ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Λιθουανική ομάδα.

BC "Lietuvos rytas" officially signed 32 year old forward Travis Peterson. Welcome to the club! #Together #KartuMesKomanda pic.twitter.com/GOY0580IiO

