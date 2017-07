Ο Γκασόλ προπονείται ενόψει προετοιμασίας (pic)

Ο Ισπανός σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς δεν έχει πετύχει τίποτα τυχαία στη ζωή του. Ο Πάου Γκασόλ για ένα ακόμη καλοκαίρι θα βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του και θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Σε λιγότερες από δέκα μέρες θα ξεκινήσει η βασική προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Σέρτζιο Σκαριόλο και ο Γκασόλ περνάει ώρες καθημερινά στο γυμναστήριο ώστε να είναι σε καλή κατάσταση όταν πρέπει.

Less than 10 days to join my teammates of our national team! Working daily to be ready to go!! pic.twitter.com/cuOw8qH5lI

— Pau Gasol (@paugasol) 19 Ιουλίου 2017