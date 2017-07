Ο πρώην σέντερ της Αναντολού Εφές μέτρησε πέρυσι 3,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και παρά το ενδιαφέρον της Τενερίφης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην... Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα η ομάδα που του πρόσφερε συμβόλαιο είναι η Toyota Alvark Tokyo!

Alex Kirk no to Iberostar Tenerife He signs with Toyota (Japan)

— Chema de Lucas (@chemadelucas) 19 Ιουλίου 2017