Καλωσόρισε Νίκολιτς η Παρτίζαν (pic)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Δουλειά πιάνει στην Παρτίζαν ο Μούτα Νίκολιτς.

Ο 61χρονος προπονητής επιστρέφει στην ομάδα του Βελιγραδίου μετά από 19 χρόνια και ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Ο ασίσταντ κόουτς του Σάσα Τζόρτζεβιτς στην εθνική Σερβίας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2020.

OFFICIAL: Miroslav Nikolić is the new head coach of @PartizanBC.

Read more at: https://t.co/vgUHgL4h0Y #ABALiga pic.twitter.com/kyPk58MZF3

— ABA Liga (@ABA_League) 18 Ιουλίου 2017