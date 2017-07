To κάρφωμα του Εμπίντ και η... απάντηση του Πογκμπά! (vids)

Στο δικό του άθλημα καλωσόρισε τον Πολ Πογκμπά ο Τζοέλ Εμπίντ.

Οι δυο τους κοντραρίστηκαν σε ένα μονάκι στο μπάσκετ, με τον σταρ των Σίξερς να δείχνει τις ικανότητες του με ένα φοβερό κάρφωμα.

Όμως ο διεθνής Γάλλος χαφ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να απαντήσει, σκοράροντας μπροστά στα μούτρα του Καμερουνέζου σέντερ.

Απολαύστε τη μάχη τους

Joel Embiid welcomes Paul Pogba to the basketball court

But Pogba had the last laugh

(via paulpogba/IG) pic.twitter.com/67RI9aTNcZ

— Sports Illustrated (@SInow) 17 Ιουλίου 2017