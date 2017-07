Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ φέρεται πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με την «ομάδα του λαού» και να συνεχίσει να κοσμεί με την παρουσία του τα παρκέ της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν μέτρησε 7,3 πόντους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε 10,5 πόντους.

Forward Deshawn Thomas, Ex @AnadoluEfesSK is on the verge of signing a 2 year deal with @MaccabitlvBC

— Roey Gladstone (@RoeyGladstone) 16 Ιουλίου 2017