«Τουρνουά στην Κρήτη με Ολυμπιακό, Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και Ούνιξ» (pic)

Ενα σπουδαίο φιλικό τουρνουά ετοιμάζει ο Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφο έγραψε στο twitter πως το εν λόγω τουρνουά θα γίνει το διάστημα 22-24/9 στα «Δύο Αοράκια» και θα λάβουν μέρος οι Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι και Ούνιξ.

Θυμίζουμε πως πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί ανάλογο τουρνουά, όπου πέρα από Ολυμπιακό είχαν πάρει μέρος Εφές, Ερυθρός Αστέρας και Χάποελ.

Euroleague finalist Olympiacos, I'm told, to host Maccabi Tel Aviv, Red Star Belgrade & Unics Kazan for tournament in Crete on Sep. 22-24.

