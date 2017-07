Χάρντεν: «Πρωτάθλημα στο Χιούστον, διασκεδαστικό να παίζεις με τον Πολ» (vid)

Για την νέα συμφωνία με τους Ρόκετς (θα πάρει 228 εκάτ. δολάρια μέχρι το 2023) που θα τον κάνει τον πιο ακριβροπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του NBA, μίλησε ο Τζέιμς Χάρντεν.

Στη συνέντευξη τύπου που έγινε, ο «μούσιας» τόνισε πως θέλει να πάρει πρωτάθλημα με το Χιούστον, ενώ δήλωσε πως είναι διασκεδαστικό να είναι συμπαίκτης με τον Κρις Πολ.

«Ξέρω που είναι το σπίτι μου και που θέλω να είμαι. Ξέρω που θέλω να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Όλα αυτά εδώ, στο Χιούστον» ανέφερε, ενώ για τον «CP3» είπε: «Θα είναι διασκεδαστικό να παίξουμε μαζί με τον Κρις. Δεν υπάρχει θέση πόιντ γκαρντ ή σούτινγκ γκαρντ. Εμείς απλώς θα βγούμε στο παρκέ, θα φτιάξουμε φάσεις και θα κάνουμε την ομάδα καλύτερη».

James Harden: "I don't plan on going anywhere.I don't what to deal with free agency.I know where home is.I know where I want to be" #Rockets pic.twitter.com/NAQXY0NWpT

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) 15 Ιουλίου 2017