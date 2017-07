Ο Τάιλερ Χάνεϊκατ γίνεται σήμερα 27 ετών, κάτι που δεν ξέχασε η ομάδα του, Χίμκι.

Οι Ρώσοι έφτιαξαν ένα όμορφο video με τις καλύτερες φάσεις του Αμερικανού φόργουορντ, θέλοντας έτσι να του ευχηθούν χρόνια πολλά.

Αν μη τι άλλο οι φάσεις που μας έχει προσφέρει είναι εντυπωσιακές.

Απολαύστε τον

Happy birthday, @thoneycutt23 Waiting for you return on the court! Here are some Tyler's highlights from two seasons with @Khimkibasket pic.twitter.com/c9RLKM3DUq

— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 Ιουλίου 2017