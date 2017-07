Ο Λιθουανός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ αφού υπέγραψε στη Βενέτσια για ένα χρόνο. Ο Γκεντιμίνας Όρελικ πέρυσι αγωνίστηκε στη Μπάνβιτ έχοντας 14.5 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε περίπου 31 λεπτά συμμετοχής.

Η ιταλική ομάδα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον παίκτη, ωστόσο τον πρόλαβε ο ατζέντης του.

Gediminas Orelik is the new player of @REYER1872! He signed 1 year contract with Italian league champions! #TeamWass

— Sead Galijasevic (@SeadGalijasevic) 15 Ιουλίου 2017