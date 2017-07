Αν και φαινόταν ότι ο Νέλσον για την ομάδα του Λος Αντζελες θα είχε εύκολο έργο στο layup, ο Ουέμπστερ του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι» με μια τάπα στον αιφνιδιασμό.

Δείτε τι έγινε

Tai Webster gets the start for the Warriors, puts up 12 points (6/10 FG) in 21 minutes, plus this block. pic.twitter.com/QLvI1XSniW

— NZhoops (@NZ_hoops) 15 Ιουλίου 2017