O Ουέιτερς «ψήνει» τον Ουέιντ να επιστρέψει στο Μαϊάμι (pics)

Σε συζήτηση που άνοιξε με τους followers στο twitter, o Ουέιτερς έκανε ειδική αναφορά στον Ντουέιν Ουέιντ.

«Προσπαθώ να σβήσω μία επιθυμία μου από τη σχετική λίστα αφού του λέω να έρθει να παίξει πάλι στο σπίτι του» ήταν μία από τις χαρακτηριστικές του αναρτήσεις στο twitter.

Ο Ουέιτερς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Χιτ έναντι 52 εκατομμυρίων δολαρίων και κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τον Ουέιντ να επιστρέψει!

I'm trying so I can scratch that off the bucket list RT @ezmoneychachi: @dionwaiters3 @DwyaneWade tell him to come home already

— Dionwaiters3 (@dionwaiters3) 15 Ιουλίου 2017