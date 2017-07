Τζέιμς: «To NBA προσφέρει πολλά χρήματα» (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Summer League του Λας Βέγκας, αποδεικνύοντας ότι αξίζει να έχει μια θέση στο ΝΒΑ. Ο Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό προκειμένου να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, μίλησε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ για την απόφασή του να επιστρέψει στις ΗΠΑ: «Το ΝΒΑ δίνει πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένωση παικτών, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αφήνουν να συμβαίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνουν αλλαγές».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στα συμβόλαια και τα χρήματα των παικτών: «Στο ΝΒΑ μπορείς να δεις το επίπεδό σου. Μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά και καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι. Υπάρχουν παίκτες δίπλα μου με το ίδιο επίπεδο που παίρνουν "τρελά" συμβόλαια. Για την Ευρώπη είναι δύσκολο να δώσει περισσότερα χρήματα. Δεν παίζεις για τα χρήματα, αλλά για τις ομάδες. Ξέρω ότι ο κόσμος θα πει ότι παίζουμε για τα χρήματα, αλλά κανείς δεν θα πει ότι θα πρέπει να ζήσουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας βασιζόμενοι στα συγκεκριμένα χρήματα. Πρέπει να βγάλουμε χρήματα τώρα».

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, εξήγησε: «Ήταν διασκεδαστικά. Δεν υπάρχουν άσχημα αισθήματα, δεν έχω κάτι εναντίον τους. Είναι μια απόφαση για τον εαυτό μου. Ελπίζω να επιστρέψω για να δω κάποιο παιχνίδι τους και να πανηγυρίσω για εκείνους».

Spoke to Phoenix's dynamo PG Mike James in Las Vegas. HUGE loss for Euroleague hoops. pic.twitter.com/oyYrOd81cb

— David Pick (@IAmDPick) 14 Ιουλίου 2017