Στον Αθηναϊκό η Λιτλ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την απόκτηση της Ηannah Little για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ηannah είναι γεννημένη στις 14-07-1994 και αγωνίζεται στη θέση “4”. Είναι απόφοιτος του Oakland και την περσινή σεζόν είχε 11 πόντους και 11,4 ριμπάουντ μ.ο. Ο Αθηναϊκός καλωσορίζει την Ηannah στην οικογένειά του.

College Highlights:

Horizon League Defensive Player of the Year (2017)

All-Horizon League 1st Team (2017)

Horizon League All-Defensive 1st Team (2017)

Averaged a double-double with 11.2 points & 11.6 boards (2017)

#5 in the nation with 11.2 rebounds per game

#11 in the nation with steals with 3.3 per game (2017)».