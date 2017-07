Περίπου ένα μήνα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οι Ουόριορς αποφάσισαν με σειρά βίντεο να κάνουν την ανασκόπηση της χρονιάς.

Στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter δημοσιεύτηκε το πρώτο βίντεο της σειράς.

#TBT to the beginning of this Championship run #DubsRewind pic.twitter.com/fsZwiqteED

— GoldenStateWarriors (@warriors) 13 Ιουλίου 2017