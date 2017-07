Το scouting report και η... διαδρομή του Μάικ Τζέιμς! (vid)

Στους Σανς θα παίζει τη νέα σεζόν ο Μάικ Τζέιμς, μετά το νταμπλ που πανηγύρισε με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν που μας πέρασε.

Το HoopsHype δημιούργησε ένα video για να παρουσιάσει την μπασκετική του διαδρομή μέχρι το άλμα στο NBA, ενώ αποκάλυψε τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού, όπως το σκοράρισμα και την αλτικότητα του.

Επίσης το video αναφέρει πως του αρέσει να... φτιάχνει μόνος του τα σουτ που παίρνει, ενώ τονίζει πως δεν είναι το ίδιο καλός στην δημιουργία.

Who is this Mike James the Phoenix Suns just signed? pic.twitter.com/RKuo96FrO5

— HoopsHype (@hoopshype) 13 Ιουλίου 2017