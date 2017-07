Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το «Zisis&Friends» στο Costa Navarino (pics)

Αναλυτικά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και το εφετινό καλοκαίρι το basketball camp που έχει γίνει θεσμός στο The Westin Resort Costa Navarino.

«Ήταν εξαιρετική εμπειρία και ειλικρινά την απόλαυσα. Τη μεγαλύτερη χαρά μου την έδωσε η χαρά των παιδιών που έλαβαν μέρος. Είναι ευτυχία να βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα. Να αντικρίζεις παιδιά, που αγαπούν το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα, να είναι ενθουσιασμένα από τις προπονήσεις, να διασκεδάζουν στο γήπεδο αλλά και στις υπέροχες εγκαταστάσεις του resort που είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν» δήλωσε ο Έλληνας άσος για το «Zisis&Friends» που διήρκησε πέντε ημέρες και είχε μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά.

«Ο συνδυασμός που προσφέρει το καμπ, δηλαδή διακοπές σε μοναδικές εγκαταστάσεις, με σέρβις στο υψηλότερο επίπεδο αλλά και προπονητικό πρόγραμμα σε καταπληκτικό κλειστό γήπεδο μπάσκετ, είναι μοναδικός. Επίσης είναι σπουδαίο τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ στις Ακαδημίες των συλλόγων της ευρύτερης περιοχής να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ένα προπονητικό καμπ, στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για το άθλημα που αγαπούν. Σίγουρα σε πέντε ημέρες κανείς δεν μπορεί να γίνει μπασκετμπολίστας, ούτε να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο μπορεί να λάβει πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια αν τις ακολουθήσει, ή να ακούσει και να δει πράγματα που θα του προσφέρουν τη σωστή οπτική γωνία για να βλέπει και να αντιλαμβάνεται το άθλημα. Σε κάθε περίπτωση έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν παίζοντας μπάσκετ αλλά και ενδιάμεσα στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις του resort» είπε ακόμη ο Νίκος Ζήσης μετά την ολοκλήρωση του «Zisis&Friends» που αποτέλεσε το 5ο basketball camp του «The Westin Resort Costa Navarino».

«Όπως προείπα ήταν εξαιρετική εμπειρία κι όπως τα παιδιά που συμμετείχαν, ορισμένα από τα οποία μάλιστα μου είπαν ότι είχαν λάβει μέρος και τις προηγούμενες τέσσερις χρονιές, έτσι κι εγώ ανυπομονώ για την επόμενη, το καλοκαίρι του 2018» συμπλήρωσε ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος μαζί με τους καλεσμένους του, Μίλαν Τόμιτς, Ανδρέα Γλυνιαδάκη και τους προπονητές, Θανάση Γιαπλέ, Σταύρο Μυκονιάτη, Αλέξη Βελισσαράκο δίδαξε και συμβούλευσε περισσότερα από 200 παιδιά, που έλαβαν μέρος. Παιδιά, ηλικίας από 7 έως 17 ετών, τα οποία έκαναν με τις οικογένειες τους διακοπές στο «The Westin Resort Costa Navarino» ή βρέθηκαν συμμετείχαν με τις Ακαδημίες στις οποίες αγωνίζονται στις περιοχές Καλαμάτας, Κυπαρισίας, Μεσσήνης, Γαργαλιάνων, Πήλου.

Costa Navarino:

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Μεσόγειο. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία, με όραμα να καθιερωθεί η Μεσσηνία ως τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Περιλαμβάνει διαφορετικές τοποθεσίες, με πολυτελείς εγκαταστάσεις και κατοικίες, συνεδριακά κέντρα, spa διεθνών προδιαγραφών, signature γήπεδα γκολφ καθώς και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και μοναδικών εμπειριών για ενήλικες και παιδιά. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, «The Romanos, a Luxury Collection Resort» και «The Westin Resort, Costa Navarino» και το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα, The Dunes Course. Επίσης το Anazoe Spa, ένα κέντρο σπα και θαλασσοθεραπείας 4.000τ.μ., το συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων House of Events, χώροι ειδικά σχεδιασμένοι για παιδιά, καθώς και πλήθος γαστρονομικών επιλογών, αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course. Για περισσότερες πληροφορίες: www.costanavarino.com.

The Westin Resort Costa Navarino:

Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί ένα από τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων του Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, το διεθνή, τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στη Μεσόγειο. Με θέα στους αμμόλοφους της Dunes Beach και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, τα 445 δωμάτια και σουίτες του The Westin Resort Costa Navarino, εμπνευσμένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, ξεπροβάλλουν μέσα από τη φύση και δημιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Έχοντας ψηφιστεί ως «Ο καλύτερος οικογενειακός προορισμός» στη Μεσόγειο, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Starwood Hotels & Resorts, το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογενειακές αποδράσεις καθώς προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων για τα παιδιά όπως aqua park με νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά, πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο αλλά και δύο ειδικά κέντρα απασχόλησης και φροντίδας για τα παιδιά, το Cocoon και το SandCastle. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Westin Resort Costa Navarino, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.westincostanavarino.com, ή ακολουθήστε μας στο Twitter.

Νίκος Zήσης:

Ο πρωταθλητής Γερμανίας, με τη Μπάμπεργκ, Νίκος Ζήσης πέρυσι ολοκλήρωσε μια λαμπρή καριέρα με την Εθνική Ελλάδας, με συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σύγχρονης εποχής της κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2005, το αργυρό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 και το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ 2009, κι έχει επίσης στεφθεί πρωταθλητής Ευρωλίγκας (ΤΣΣΚΑ, 2008) και πρωταθλητής σε Ελλάδα (ΑΕΚ, 2002), Ιταλία (Μπενετόν, 2008 και Σιένα, 2010, 2011, 2012), Ρωσία (ΤΣΣΚΑ, 2008), Γερμανία (2016 και 2017).