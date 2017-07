Ντίξον: «Χαρούμενος για τον Ντένμον, σ' αγαπάω αδερφέ»! (pic)

Ο Μάικλ Ντίξον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του απο την μεταγραφή του Μάρκους Ντένμον στον Παναθηναϊκό.

Οι δυο τους έπαιξαν μαζί στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι και απ' ότι φάνηκε διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις

Έτσι ο γκαρντ της ΑΕΚ έκανε μια ανάρτηση στο twitter για παίκτη των «πρασίνων».

«Πολύ χαρούμενος για τον Μάρκους Ντένμον. Είχε υπομονή, ταπεινότητα και κράτησε το κεφάλι χαμηλά και υπέγραψε για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Σ' αγαπώ αδερφέ», έγραψε.

So happy for @MizzouMonster12 stayed down all his career stayed humble kept his head down and just signed to play @EuroLeague love you bro.

