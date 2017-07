Ο Όμπραντ Τόμιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν, κάτι που ανακοίνωσε η ομάδα.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 24χρονος σέντερ θα είναι τριετούς διάρκειας.

Ο παίκτης τελείωσε την περασμένη σεζόν με 11.4 πόντους και 9.8 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα της Βοσνίας, φορώντας τη φανέλα της Kakanj.

OFFICIAL: Obrad Tomić is the first newcomer in the 2017/18 roster of @PartizanBC.

More at: https://t.co/ckEYQ3475Q #ABALiga pic.twitter.com/dK989fscIT

— ABA Liga (@ABA_League) 12 Ιουλίου 2017