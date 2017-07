Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Ο Φώτης Κατσικάρης ήθελε την παραμονή του 25χρονου παίκτη στην Χάποελ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Στο περσινό Eurocup, ο Τίμορ μέτρησε κατά μέσο όρο 4,7 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,1 ριμπάουντ με 56% στα δίποντα και 35% στα τρίποντα.

We are thrilled to announce that @bartimor has signed with the club through 2020! #Bar2020 pic.twitter.com/RxXeixxSkv

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 12 Ιουλίου 2017