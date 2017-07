Μπορεί η εν λόγω αλλαγή στο logo να είναι... ανεπαίσθητη ωστόσο αν κάποιος παρατηρήσει καλά το νέο σήμα θα δει ότι τα χρώματα είναι πιο έντονα, ενώ έχει γίνει αλλαγή στην γραμματοσειρά του ΝΒΑ.

Το καινούργιο σήμα έκανε... ντεμπούτο στο Summer League.

Δείτε το και εσείς

First change in 48 years for the NBA logo.https://t.co/1NHflJ0nDo pic.twitter.com/Km1kOg0Vd4

— Printing Industry MW (@PrintingMW) 11 Ιουλίου 2017