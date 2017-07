Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ αγωνίστηκε φέτος στην Νταρουσάφακα, έχοντας κατά μέσο όρο στην EuroLeague 8,1 πόντους και 5,1 ριμπάουντ με 46% στα σουτ εντός παιδιάς.

Για συμφωνία του Μόερμαν με την Μπαρτσελόνα έκανε λόγο ο Ντέιβιντ Πικ.

Δείτε το χαρακτηριστικό post.

Source: Adrien Moerman is traveling to Barcelona for a medical evaluation. He scored a one-season deal to play for Sito Alonso.

— David Pick (@IAmDPick) 12 Ιουλίου 2017