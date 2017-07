Σύμφωνα με το Vertical, ο Ντέντμον θα λάβει 14 εκατομμύρια δολάρια για τα δύο επόμενα χρόνια, με τον παίκτη να έχει την οψιόν το καλοκαίρι του 2018.

Φέτος μέτρησε με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς 5,1 πόντους και 6,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Spurs free agent Dewayne Dedmon has agreed to a deal with the Atlanta Hawks, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 12 Ιουλίου 2017