Επέλεξε Χάρντεν ο Ουέιτερς! (pic)

Στην εκπομπή «The Herd» φιλοξενήθηκε ο Ντιόν Ουέιτερς, εκεί όπου έφτιαξε την κορυφαία πεντάδα των shooting guards του NBA.

Στην πρώτη θέση έβαλε τον Τζέιμς Χάρντεν, στην δεύτερη τον Κλέι Τόμπσον, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε Ντουέιν Ουέιντ.

Βέβαια αυτό που μπροκάλεσε εντύπωση είναι πως τοποθέτησε στην τέταρτη θέση τον ευατό του.

Questions? Comments? Concerns? @dionwaiters3' puts himself at #4 on list of the league's top shooting guards (via @TheHerd) pic.twitter.com/hpFWhDp2uh

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Ιουλίου 2017