Παραμένει στην Αρμάνι ο Καλνιέτις! (pic)

Όπως όλα δείχνουν ο Μάντας Καλνιέτις δεν θα φύγει απο την Αρμάνι.

Ο μάνατζερ του Λιθουανού, αποκάλυψε πως ο πελάτης του θα παραμέινει κάτοικος Μιλάνου σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας με ανάρτηση του στο twitter.

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τους Ιταλούς μέχρι το 2019 και φαίνεται πως θα το τιμήσει.

Mantas Kalnietis' agent confirmed he's absolutely confident his client will remain in Emporio Armani. Kalnietis has contract till 2019.

