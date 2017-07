Ο πλέι μέικερ των «Ταύρων» επικαλέστηκε οικογενειακό πρόβλημα και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το Σικάγο στα επόμενα ματς του Summer League.

«Προφανώς και τον στηρίζουμε στο έπακρον. Ο Κρις είχε ένα οικογενειακό θέμα και έπρεπε να δώσει το 'παρών'» δήλωσε ο GM της ομάδας, Γκαρ Φόρμαν,

Due to family reasons, Kris Dunn has left Summer League and will not return.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 10 Ιουλίου 2017