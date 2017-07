Ο σέντερ των Σίξερς είναι γνωστός λάτρης του αθλητισμού κι έτσι παρακολουθεί την αναμέτρηση για το Wimbledon μεταξύ του Ράφαελ Ναδάλ και τους Ζιλ Μίλερ.

Το παιχνίδι του Ισπανού με τον Λουξεμβούργιο τενίστα έχει πάει σε 5 σετ, έχει ξεπεράσει τις 4 ώρες δράσης και Τζόελ Εμπίντ το διασκεδάζει....

This Nadal vs Muller match is so good and exciting #Wimbledon

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 10 Ιουλίου 2017