Αφήνουν ελεύθερο τον Χάμιλτον οι Ράπτορς (pic)

Αν και χρησιμοποιήθηκε ως αντάλλαγμα για το trade του ΝτεΜάρ Κάρολ στους Νετς, ο Τζάστιν Χάμιλτον θα βγει στην free agency προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο πρώην σέντερ του Μπρούκλιν έχει να λάβει τρία εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια ωστόσο το Τορόντο αναμένεται να τον αφήσει ελεύθερο.

Άλλωστε θα ήταν αδύνατον να βρει χρόνο συμμετοχής στους Ράπτορς αφού υπάρχουν μπροστά του, οι Βαλαντσιούνας, Ποέλτλ, Νογκουέιρα.

The Raptors plan to waive and stretch C Justin Hamilton after acquiring him from Nets, league sources say.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) 9 Ιουλίου 2017