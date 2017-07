Τρελάθηκε ο Εμπίντ με γράφημα για τις συμμετοχές του! (pic)

Οι Σίξερς έπαιξαν με τους Ουόριορς στο summer league και το ESPN επέλεξε να παρουσιάσει μια κάρτα με τα λεπτά συμμετοχής με τις κορυφαίες επιλογές της ομάδας στο draft τα τελευταία χρόνια.

Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν πως ο Τζοέλ Εμπίντ φάνηκε να μην έχει παίξει ούτε σε ένα αγώνα NBA, όπως και ο Νέρλενς Νοέλ.

Έτσι ο σέντερ της Φιλαδέλφεια έκανε ανάρτηση στο twitter για να σχολιάσει με τον τρόπο του το λάθος.

«Σύμφωνά με το δίκτυο, τόσο εγώ όσο και ο Νέρλενς δεν έχουμε πάιξει ούτε σε ένα παιχνίδι στην καριέρα μας. Άρα μπορώ γίνω ένας τρομερός rookie τη σεζόν που μας έρχεται».

Βέβαια η καρτέλα αναφερόταν στην rookie χρονιά κάθε παίκτη, απλά ο Εμπίντ δεν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται!

According to whatever network this is,I've NEVER played a game in my life.Nerlens neither.I guess I can be a freaking ROOKIE next year again pic.twitter.com/nhoMt9cxtQ

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 9 Ιουλίου 2017