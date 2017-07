Τα κατορθώματα του Όγκαστ με... εικόνα (vid)

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού πλησίασε το double double στην αναμέτρηση με τους Σαν Αντόνιο Σπερς κι έτσι οι Χιτ έφτιαξαν βίντεο με αυτόν πρωταγωνιστή.

Ο Ζακ Όγκαστ τελείωσε με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Να θυμίσουμε πως μέχρι τις 20 Ιουλίου υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του με τους «πράσινους» ο οποίος του δίνει το δικαίωμα να ψάξει για συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Παρακολουθείστε τα κατορθώματα του Όγκαστ...

17 points and 9 boards for Zach Auguste in his Las Vegas Summer League debut! #HEATSummerLeague pic.twitter.com/E7c2N97u8F

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 9 Ιουλίου 2017