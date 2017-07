Καλάθι σε 0.7'' από τη μία μπασκέτα στην άλλη με πάσα (vid)

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης μεταξύ της Αιγύπτου και του Ιράν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, έγινε η φάση του τουρνουά.

Με 0.7 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο και με τους Αιγύπτιους να έχουν την επαναφορά κάτω από το καλάθι τους, σκόραραν με μακρινή πάσα εκμεταλλευόμενοι φυσικά την τραγική άμυνα των αντιπάλων τους.

@OmarAzabb channeling his inner quarterback at the buzzer

Follow the #FIBAU19 live on https://t.co/uilru0tBNz @EBBFED pic.twitter.com/FDWpzmvN4X

— FIBA (@FIBA) 7 Ιουλίου 2017