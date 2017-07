Έδωσαν ΜακΡόμπερτς και παίρνουν Χάμονς οι Χιτ (pic)

Ακόμα ένα trade στο ΝΒΑ!

Οι Χιτ έδωσαν τον Τζος ΜακΡόμπερτς και ένα draft pick 2ου γύρου του 2023 στους Μάβερικς, για να κάνουν δικό τους τον Έι Τζέι Χάμονς.

Η ομάδα του Ντάλας είχε επιλέξει τον Χάμονς στο Νο. 46 του 2ου γύρου στο draft του 2016 και σε 22 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 2.2 πόντους και 1.6 ριμπάουντ, σε 7.4 λεπτά.

Ο ΜακΡόμπερτς, από την άλλη, υπέγραψε στους Χιτ τον Ιούλιο του 2014 και σε 81 ματς (τα 19 βασικός) είχε κατά μέσο όρο 4.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 15.7 λεπτά.

