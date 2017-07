Οριστικά στο Μαϊάμι ο Τζέιμς Τζόνσον! (pic)

Μετά την πρώτη φημολογία για συμφωνία του Τζόνσον με το Μαϊάμι, ήρθε και η... επιβεβαίωση από το ESPN.

Όπως μετέδωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο παίκτης θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Μαϊάμι και θα λάβει 60 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.

Με την παραμονή του Τζόνσον, οι Χιτ κατάφεραν να διατηρήσουν τον περσινό τους κορμό, έχοντας και τους Ουάιτσαϊντ, Ντράγκιτς και Ουέιτερς.

Free agent James Johnson has agreed to the framework of a four-year deal to stay with the Miami Heat, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2017